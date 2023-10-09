Даже хуже Александровой: эта актриса — бездарность номер один
Зрители не понимают, зачем режиссеры зовут ее в свои фильмы.
Многие россияне уверены, что нынешний кинематограф заметно уступает советскому. В СССР была мощная актерская школа, и в фильмах снимались лишь самые талантливые и яркие артисты, чего не скажешь о современности. Зрители считают, что некоторые из красавиц отечественного кино получают роли исключительно за красивые глазки.
Ольгу Кабо часто сравнивают с Юлией Александровой, звездой «Горько». Обеих знаменитостей считают слишком переоцененными и бесталанными, а возрастную коллегу называют еще более бездарной, чем молодую.
Кабо прославилась в далеком 1988 году благодаря фильму «Приморский бульвар». Нельзя не отметить красоту артистки и ее моложавость, однако для профессии этого недостаточно, как считают пользователи Сети.
«Пресная игра, не цепляет совершенно», «Неинтересная... ремесленница, но не более», «Красивая женщина. Об актерских способностях промолчу», «Во всех фильмах очень слабо играет, непрофессионально», «Не привлекла пока нигде, к сожалению, хотя снимается давно», — комментируют юзеры таланты актрисы.