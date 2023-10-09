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Даже хуже Александровой: эта актриса — бездарность номер один

9 октября 2023 08:15
Даже хуже Александровой: эта актриса — бездарность номер один

Зрители не понимают, зачем режиссеры зовут ее в свои фильмы.

Многие россияне уверены, что нынешний кинематограф заметно уступает советскому. В СССР была мощная актерская школа, и в фильмах снимались лишь самые талантливые и яркие артисты, чего не скажешь о современности. Зрители считают, что некоторые из красавиц отечественного кино получают роли исключительно за красивые глазки.

Ольгу Кабо часто сравнивают с Юлией Александровой, звездой «Горько». Обеих знаменитостей считают слишком переоцененными и бесталанными, а возрастную коллегу называют еще более бездарной, чем молодую.

Кабо прославилась в далеком 1988 году благодаря фильму «Приморский бульвар». Нельзя не отметить красоту артистки и ее моложавость, однако для профессии этого недостаточно, как считают пользователи Сети.

Даже хуже Александровой: эта актриса — бездарность номер один

«Пресная игра, не цепляет совершенно», «Неинтересная... ремесленница, но не более», «Красивая женщина. Об актерских способностях промолчу», «Во всех фильмах очень слабо играет, непрофессионально», «Не привлекла пока нигде, к сожалению, хотя снимается давно», — комментируют юзеры таланты актрисы.

Фото: Кадр из фильма «Самый лучший день!» (2015), Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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