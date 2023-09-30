Даже хиты «Битлз» не так популярны: эту украденную советскую песню обожают на Западе

Музыка, написанная Борисом Фоминым и текст, сочиненный Константином Подревским, в начале 20-х годов прошлого века сумели покорить сердца миллионов слушателей. В те годы популярности романса «Дорогой длинною» в исполнении Тамары Церетели и Александра Вертинского могли бы позавидовать даже «Битлз».

Несмотря на то, что песня полюбилась миллионам слушателей, ее судьба была не самой успешной. Советское руководство признало композицию «плодом контрреволюционного искусства». Позже ее и вовсе запретили в стране.

В середине прошлого века музыкант из США Юджин Раскин написал текст на английском языке к существующей мелодии, лишь немного переделав первозданное звучание. Так и появилась на свет знаменитая «Those Were the Days». Исполнить новый хит доверили Мэри Хопкин. Ей сразу же удалось возглавить британский хит-парад UK Singles Chart и стать первой в чартах журналов Record World и Cash Box.

Композиция приобрела такую популярность, что смогла затмить даже хиты «Битлз», однако ее авторы Фомин и Подревский так и не застали своего звездного часа.