Даже гвоздь не забьют: мужчины с этими 3 именами ничего не делают по дому

Традиционный семейный уклад предполагает, что вся домашняя работа ложится на плечи женщины. Однако в современных семьях, где оба партнера работают, обязанности по дому распределяются между ними поровну. Вот только не все представители сильного пола готовы вкладывать свое время и силы в уборку, готовку, мытье посуды и прочие бытовые занятия. По словам экспертов, чаще всего от рутинной домашней работы отлынивают обладатели определенных мужских имен. Рассказываем, кто они.

Арсений

Обладатель имени Арсений предпочитает витать в облаках вместо того, чтобы жить реальной жизнью. В своих мечтах он строит тысячи планов, как сделать жизнь своей семьи лучше и превратить дом в настоящий дворец. Однако как только жена попросит сделать что-то в реальности, Арсений делает вид, что очень занят.

Причина, по которой мужчина, наделенный этим именем, избегает работы по дому, очень проста - он не умеет обращаться с инструментами и выполнять элементарные действия молотком, дрелью, отверткой.

Арсений с радостью переложит почетные мужские обязанности на плечи супруги, а сам будет наслаждаться отдыхом.

Валентин

Парни, которых родители нарекли именем Валентин, не приучены к домашнему труду. Мама и папа окружают обладателя этого имени заботой и вниманием, стремятся предупредить любое его желание и выполнить еще до того, как мальчик произнесет его вслух. Такое воспитание дает свои плоды - Валентин вырастает уверенным, что его должны обхаживать.

Он ни за что не возьмет в руки молоток по своей инициативе, а если избранница настоит на этом, наденет на лицо самое скорбное выражение.

Всем своим видом Валентин будет выражать недовольство тем, что его заставили работать, в надежде, что супруга смилостивится и возьмет порученные хлопоты на себя.

Денис

Работать руками Денис не привык. Обладатель этого имени ориентирован на мыслительную деятельность, в точных науках, программировании и других интеллектуальных сферах он чувствует себя как рыба в воде. Но как только дело доходит до домашнего труда, Денис становится бессильным.

Его избраннице проще позвонить электрику, сантехнику или другому мастеру из серии “муж на час”, чтобы получить необходимую помощь по дому.

Потому что если Денис все-таки возьмется за дело, то есть большая вероятность, что за ним придется все переделывать.