Даже Гурченко не вытянула: этот постыдный фильм из СССР зрители ненавидят до сих пор — в здравом уме такое не смотрят

В начале 90-х отечественный кинематограф метался из стороны в сторону — старые правила уже не работали, новых еще не придумали. В этой мутной воде и появилась «СекСказка» — фильм, который до сих пор вспоминают с кривой усмешкой.

Вышел он в 1991 году, когда СССР формально еще существовал, но общество уже тянуло к «запретному» и максимально провокационному.

По сюжету застенчивый Макс в рождественскую ночь сталкивается с таинственной женщиной, называющей себя сатаной. Она предлагает простую, но сомнительную игру: до полуночи герой должен соблазнить нечетное количество девушек. Авторы подавали все это как философскую притчу о страстях, а режиссер Елена Николаева ссылалась на произведение Набокова.

На экране же получилась затянутая квази-эротическая мистерия, от которой быстро устаешь, несмотря на дым, костюмы и старательную мрачность. Единственное, что зрители до сих пор отмечают без споров, — работа Людмилы Гурченко.

Ее черт получился ехидным, соблазнительным и по-запоминающимся — павлиний смех актрисы будто единственное, что здесь звучит к месту. Но даже ее харизма не спасает картину целиком: материал явно не дотягивал до таланта исполнительницы.

Сомневаюсь, что кому-то в здравом уме придет в голову посмотреть "Секс-сказку", но если вам придет — заклинаю, не делайте этого! — говорят рецензенты.

Рейтинг 4,0 на Кинопоиске говорит больше всяких слов. Тогда зрители морщились и уходили разочарованными — и, судя по отзывам сегодня, мнение за три десятилетия почти не изменилось. «СекСказка» осталась странным артефактом эпохи: фильмом, который застрял между прошлым и будущим и так никуда и не пришел.