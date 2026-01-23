Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мой друг» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Даже Гурченко не вытянула: этот постыдный фильм из СССР зрители ненавидят до сих пор — в здравом уме такое не смотрят

Даже Гурченко не вытянула: этот постыдный фильм из СССР зрители ненавидят до сих пор — в здравом уме такое не смотрят

23 января 2026 19:05
Даже Гурченко не вытянула: этот постыдный фильм из СССР зрители ненавидят до сих пор — в здравом уме такое не смотрят

Так и остался неловким символом киношного безвкусия.

В начале 90-х отечественный кинематограф метался из стороны в сторону — старые правила уже не работали, новых еще не придумали. В этой мутной воде и появилась «СекСказка» — фильм, который до сих пор вспоминают с кривой усмешкой.

Вышел он в 1991 году, когда СССР формально еще существовал, но общество уже тянуло к «запретному» и максимально провокационному.

По сюжету застенчивый Макс в рождественскую ночь сталкивается с таинственной женщиной, называющей себя сатаной. Она предлагает простую, но сомнительную игру: до полуночи герой должен соблазнить нечетное количество девушек. Авторы подавали все это как философскую притчу о страстях, а режиссер Елена Николаева ссылалась на произведение Набокова.

Даже Гурченко не вытянула: этот постыдный фильм из СССР зрители ненавидят до сих пор — в здравом уме такое не смотрят

На экране же получилась затянутая квази-эротическая мистерия, от которой быстро устаешь, несмотря на дым, костюмы и старательную мрачность. Единственное, что зрители до сих пор отмечают без споров, — работа Людмилы Гурченко.

Ее черт получился ехидным, соблазнительным и по-запоминающимся — павлиний смех актрисы будто единственное, что здесь звучит к месту. Но даже ее харизма не спасает картину целиком: материал явно не дотягивал до таланта исполнительницы.

Сомневаюсь, что кому-то в здравом уме придет в голову посмотреть "Секс-сказку", но если вам придет заклинаю, не делайте этого! — говорят рецензенты.

Рейтинг 4,0 на Кинопоиске говорит больше всяких слов. Тогда зрители морщились и уходили разочарованными — и, судя по отзывам сегодня, мнение за три десятилетия почти не изменилось. «СекСказка» осталась странным артефактом эпохи: фильмом, который застрял между прошлым и будущим и так никуда и не пришел.

Фото: Кадры из фильма «СекСказка» (1991 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Бедствовала, пила воду с содой, меняла вещи на еду: Алиса Фрейндлих во время ВОВ прошла через настоящий ад Читать дальше 22 февраля 2026
Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Этот фильм с Мироновым в СССР посмотрело 40 000 000 человек: россияне его прозвали «провалом и позорищем» (хотя рейтинг 7.9) Читать дальше 22 февраля 2026
«Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы «Вся мораль сошла на нет»: советская «Дюймовочка» переврала сказку Андерсена от и до? Дети довольны – у взрослых вопросы Читать дальше 22 февраля 2026
Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Гайдай придумал трагический финал «Ивана Васильевича», но цензоры узнали и вырезали раз и навсегда Читать дальше 20 февраля 2026
Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Оценили «Сказку о царе Салтане»? А теперь посмотрите лучшую экранизацию Пушкина XX века — в мини-сериале засветился даже Высоцкий Читать дальше 20 февраля 2026
Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Для закуски Преображенского из «Собачьего сердца» вам понадобится хлеб, масло и 3 вида мяса: такую же готовили еще при Сталине Читать дальше 20 февраля 2026
Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Зарубите на носу цитату Раневской для тех, кто годами не может отпустить прошлое: точнее и не скажешь Читать дальше 19 февраля 2026
Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Ча-ча раз, ча-ча тест: рискнете угадать 6 культовых комедий СССР по кадру с танцем и не пуститься в пляс? Читать дальше 22 февраля 2026
«Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше «Выпивоха и хам»: эта советская драма с Шуриком-злодеем подозрительно похожа на «Девчат» – и вышла на год раньше Читать дальше 22 февраля 2026
Американец посмотрел «Самую обаятельную и привлекательную»: вот что «зацепило» иностранца в комедии СССР спустя 40 лет Американец посмотрел «Самую обаятельную и привлекательную»: вот что «зацепило» иностранца в комедии СССР спустя 40 лет Читать дальше 22 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше