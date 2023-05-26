Даже Гурченко не была такой ветреной: 8 браков не принесли счастья этой советской актрисе

Пожалуй, самой любвеобильной актрисой советского кино считается Людмила Гурченко. И это напрасно. Звезда экрана выходила замуж семь раз, но была у нее коллега по цеху, которая превзошла ее по количеству мужей.

Ею стала тезка знаменитости — Людмила Давыдова. Замужем артистка была восемь раз. Первым мужем стал Андрей Ладынин, вторым — Валерий Усков, третьим — Георгий Давыдов, четвертым — Владимир Котелкин. Имена остальных точно неизвестны.

Ни один из этих браков не был счастливым. Звезду тяготило отсутствие детей и неудачи в карьере. На этой почве она часто устраивала истерики и скандалы. Даже малейшая ссора могла стать причиной для развода.

В 90-е актриса попала в психиатрическую клинику, лечение в которой не дало результата. В 1996-м Давыдова по собственной воле ушла из жизни. Из всех супругов проводить ее в последний путь пришел лишь Усков.