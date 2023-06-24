«Даже говорить о ней не хочется»: Галкин безжалостно растоптал Пугачеву

После того как Алла Пугачева уехала в Израиль, ее жизнь перевернулась с ног на голову. От Примадонны отвернулись не только многие коллеги, но и близкие друзья. Певица вновь подверглась публичному унижению. Удар пришел откуда не ждали.

На фестивале патриотического кино «Малая Земля» появился известный артист Борис Галкин. Общаясь с журналистами, звезда советского кино не смог сдержать своей неприязни к «женщине, которая поет».

Галкин удивился тому, что Пугачева полагала, будто незаменима для родной страны. По мнению знаменитости, Алла Борисовна глубоко в этом заблуждалась. Актер считает, что ее персоне уделяется слишком много внимания, и признался, что дальнейшая судьба исполнительницы его совершенно не волнует.

«Много чести ей время уделять. Даже говорить о ней не хочется!»

— безжалостно растоптал Пугачеву Галкин в беседе с изданием «Аргументы и факты».