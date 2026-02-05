Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате

Запоминающихся цитат в советском кино – что ярких звезд на небе. Начнете считать, вспоминать, и обязательно собьетесь спустя несколько десятков. Но что насчет реплик, которые «крылатыми» так и не стали?

В нашем тесте мы попытались выбрать из очевидных картин не самые очевидные цитаты – получилось почти в каждом из 10 вопросов, но не везде!

Комедийные шедевры Леонида Гайдая, пронзительные мелодрамы Эльдара Рязанова, шедевры драмы от Георгия Данелии и что только не – готовьтесь вспоминать диалоги и монологи, без которых, по-хорошему, сложно представить наше любимое кино.

Главное, не расстраивайтесь, если вдруг несколько раз ошибетесь – зато получите прекрасный повод включить по новой золотой фонд советского кино. А что-то, быть может, посмотреть и в первый раз.