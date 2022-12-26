Даже фанаты принца Гарри опешат от этого откровения: кто лишил его невинности

Несмотря на то, что биография принца Гарри выходит в свет только в январе 2023 года, он уже слил в Сеть некоторые подробности будущей книги. По всей видимости, таким образом герцог предусмотрительно хотел повысить количество предзаказов. Поэтому Гарри начал с довольно откровенного факта — он раскрыл, с кем лишился невинности.

Никаких имен принц называть не стал, но описал свою первую женщину как красивую и стройную даму, которая была намного старше него. По его словам, их знакомство и мимолетный роман случился в загородном доме под Лондоном. Интернет-пользователи тут же решили, что Гарри намекает на актрису Элизабет Херли. Она идеально подходит под его описание, так еще и довольно близка к королевской семье, так как жила по соседству с Виндзорами в графстве Глостершир.

Обсуждения оказались такими массовыми, что Херли поспешила выпустить опровержение. Актриса заявила, что у нее никакой романтической связи с Гарри не было и к лишению его невинности она точно не причастна.