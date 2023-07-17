Даже фамилия не помогла: куда пропала блиставшая на сцене «дочь» Крутого

Виктория — приемная дочь известного композитора Игоря Крутого. Родители девочки разошлись, когда она была еще совсем маленькой. Ольга, мать Вики, встретила Игоря Крутого и вышла за него. Продюсер стал воспитывать девочку, как родную дочь и дал ей свою фамилию.

С раннего детства Виктория увлекалась музыкой, но тогда Игорь Яковлевич не хотел «светить» известную фамилию. Выступая на конкурсе «Утренняя звезда», юная певица вылетела в третьем туре — никто в жюри не знал, чья дочь стоит на сцене.

Когда Вика подросла, мнение Крутого, очевидно, изменилось. В 2011 году девушка стала записывать свои песни и работала с лучшими специалистами в музыкальной индустрии.

Без связей начинающей певице такое и не снилось бы. Но публика так и не оценила ее талант: карьера Вики Крутой заглохла так же быстро, как началась.

Сегодня Виктория живет за границей и предпочитает заниматься музыкой лишь в качестве хобби. Недавно девушка открыла собственный цветочный салон.