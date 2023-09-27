Даже есть общий «малыш»: этого актера называют молодым фаворитом Светличной

Светлана Светличная даже в 83 года пользуется спросом у мужчин. Актриса не смогла скрыть свою связь с коллегой по цеху, который годится ей во внуки. Говорят, именно молодому возлюбленному звезда советского кино планирует оставить свое нескромное наследство.

Оказалось, что в гости к артистке часто захаживает Иван Николаев. У необычной пары уже есть общий «малыш». Актер подарил своей подруге кота Фила, к которому та очень привязана.

Ходят слухи, что мачо и сердцеед не просто так обхаживает пожилую знаменитость. Чего только не сделаешь ради квартиры в Москве — так рассуждают интернет-пользователи. Однако Николаев уверяет, что корыстных целей не преследует. По словам красавчика, у него уже есть недвижимость в столице, да и на доход он не жалуется. В любом случае оправданиям эффектного шатена мало кто верит.