Даже есть общий «малыш»: этого актера называют молодым фаворитом Светличной
Ухажера вывели на чистую воду.
Светлана Светличная даже в 83 года пользуется спросом у мужчин. Актриса не смогла скрыть свою связь с коллегой по цеху, который годится ей во внуки. Говорят, именно молодому возлюбленному звезда советского кино планирует оставить свое нескромное наследство.
Оказалось, что в гости к артистке часто захаживает Иван Николаев. У необычной пары уже есть общий «малыш». Актер подарил своей подруге кота Фила, к которому та очень привязана.
Ходят слухи, что мачо и сердцеед не просто так обхаживает пожилую знаменитость. Чего только не сделаешь ради квартиры в Москве — так рассуждают интернет-пользователи. Однако Николаев уверяет, что корыстных целей не преследует. По словам красавчика, у него уже есть недвижимость в столице, да и на доход он не жалуется. В любом случае оправданиям эффектного шатена мало кто верит.
«Знаем мы про внимание и заботу молодых посторонних парней к 80-летним бабушкам», — пишут в Сети.