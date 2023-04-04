Даже думать о нем страшно: какое жуткое место отпугивает туристов со всего света

Италия заслуженно признана одной из самых интересных стран для путешествий. Древние города и песочные пляжи испокон веков привлекают туристов со всего мира. Но даже там есть места, пугающие своими мистическими тайнами.

Так, самым страшным местом Италии считается остров Повелья, расположенный недалеко от Венеции. Его слава так пугает, что смелые туристы обходят его стороной, а местные жители стараются лишний раз не вспоминать о нем.

Дело в том, что в XVI веке итальянские власти свозили на остров больных чумой и тела умерших от этой болезни. Поэтому в течение многих месяцев там горели костры, в которых сгорали и мертвые, и живые, а пепел застилал все вокруг.

Спустя несколько веков на острове открыли лечебницу для душевнобольных. В клинике оказывались люди со всей Италии, а ее главный врач ставил пугающие эксперименты на своих пациентах. Например, лоботомию он предпочитал проводить без какого-либо наркоза, пользуясь лишь подручными инструментами. Когда же клиника закрылась, то остров поглотила тишина: с тех пор никто там не живет, и, как утверждают местные жители, на Повелье не осталось даже животных или птиц.