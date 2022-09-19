Даже «друзей» не постеснялась: Пугачева проболталась о цензуре «Рождественских встреч»

О «Рождественских встречах», которые в свое время устраивала Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева, ходит немало легенд. Например, говорят, что певица приглашала лишь тех артистов, к которым питала симпатию, и каждый выпуск подвергала жесткой цензуре.

Оказалось, что это тот самый случай, когда слухи были чистейшей правдой. Певица сама раскрыла все карты, когда ей пришлось оправдываться перед Александром Песковым.

Звезда пригласила пародиста на свою программу, где тот показал сразу несколько номеров, в которых предстал в образе Пугачевой. Вот только зрители выступления артиста, выходившего на сцену три вечера подряд, так и не увидели: при монтаже их вырезали.

Как пишет портал «СтарХит », Пугачева не постеснялась даже «друзей», которые стали свидетелями ее выходки. Пескову же Алла Борисовна заявила, что не выпустила его номера в эфир, поскольку не захотела, чтобы поклонники увидели, как кто-то работает лучше, чем она.