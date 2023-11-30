Даже Доцент его боится: главным злодеем в «Джентльменах удачи» оказался тот, на кого не думали

За 50 лет показа на ТВ в ленте «Джентльмены удачи» не должно остаться неожиданностей для зрителей. Но всегда полезно посмотреть на привычный сюжет под новым углом. Это и сделали пользователи Сети, обнаружив в комедии главного злодея.

Им окрестили неловкого и забавного Василия Алибабаевича. По мнению некоторых зрителей, создатели картины несколько раз намекали в кадре на то, что именно он — это тот влиятельный преступник, которого боится даже Доцент.

Например, в пустой камере директор детского сада по совету милиционеров занимает лучшее место. И тут же оказывается, что принадлежало оно именно Василию. Когда воры обсуждают в камере кражу шлема, то хитрый Алибабаевич только притворяется спящим: он подслушивает и запоминает все детали. Это помогает ему узнать план побега и присоединиться к банде.

Кроме того, в своей преступной группировке именно он отвечает за деньги, покупает продукты и готовит еду. И даже в женскую одежду Василий Алибабаевич, следуя примеру подельников, не переоделся, ведь это считается недостойным для авторитета.