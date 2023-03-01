Даже до врача боялся доехать: 300-килограммовый парень похудел в два раза, чтобы начать выходить из дома (фото)

Джастин МакСуэйн с раннего детства страдал от проблем с лишним весом. С помощью еды он переживал развод родителей, что в итоге вылилось в проблемы пищевого поведения и зависимость от еды. И к 25 годам его вес составлял уже 310 килограммов.

Из-за своей внешности и развивающейся агорафобии Джастин боялся выходить из дома. Он понимал, что страдает от ожирения, но не мог заставить себя переступить порог. А когда однажды все же решился на поездку к врачу, то просто не влез в арендованный автомобиль.

Изменить жизнь Джастину помогли цифры на весах, которые он увидел в кабинете доктора. Американец никак не ожидал, что его вес составит чуть больше 310 килограммов, поэтому решил взяться за себя. В течение года он сидел на строгой диете, а после сделал операцию по уменьшению объема желудка. В итоге парень избавился от половины своего веса.

Впечатляющие результаты не заставили МакСуэйна остановиться. Он продолжил посещать тренажерный зал и до сих пор борется со многими привычками из прошлой жизни. Результатами же Джастин делится в социальных сетях: по его словам, блогом он пытается показать, что похудеть и изменить свою жизнь может каждый.