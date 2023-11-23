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Даже ДНК-тест не нужен: как выглядит внебрачный сын Пореченкова, который снимается в кино

23 ноября 2023 16:45
Даже ДНК-тест не нужен: как выглядит внебрачный сын Пореченкова, который снимается в кино

Артист не сразу наладил отношения с наследником.

Михаил Пореченков долгое время не знал о печальной участи старшего сына. Трагичные известия пришли слишком поздно, но актер не остался равнодушным к беде внебрачного наследника.

В воспитании Владимира артист участия не принимал, поскольку разошелся с его мамой Ириной Любимцевой. Когда мальчику было шесть лет, женщина умерла. Ребенка растили бабушка и тетя, которые не решились позвонить знаменитости и рассказать о случившемся.

В 19 лет юноша сам вышел на связь с родителем. Тот был поражен тому, что пережил его сын. Теперь родственники поддерживают тесную связь. Пореченков во всем поддерживает Владимира, который вырос его копией: ДНК-тест в этом случае точно не нужен.

Впоследствии парень поселился в Москве — поближе к папе — и поступил в театральное училище. В его фильмографии уже есть проекты, в которых он снялся вместе со звездным отцом.

Даже ДНК-тест не нужен: как выглядит внебрачный сын Пореченкова, который снимается в кино
Фото: Legion-Media, кадр из фильма «Полярный» (2019)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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