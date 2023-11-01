Даже Диснею такое не под силу: иностранцы не видели ничего лучше, чем этот советский мультик

Зрители со всего мира были в восторге от картины.

Советская мультипликация известна во всем мире как одна из лучших. Картины осыпают комплиментами эксперты со всех стран, а некоторые работы используют даже в качестве эталонных признанные гении этого жанра.

Так, Уолт Дисней был поражен мультфильмом «Конек-Горбунок», который снял Иван Иванов-Вано в 1947 году. Голливудский мультипликатор считал его настоящим шедевром с поражающей анимацией и отличным звуковым сопровождением. И своим сотрудникам в качестве примера эталонной работы Дисней показывал именно этот мультфильм, выбрав его из сотен других.

Оценили работу Иванова-Вано и в других странах. В Каннах он получил специальный приз жюри. А спустя год был оценен в Тегеране на международном кинофестивале. Публика же до сих пор осыпает изобретательную картину комплиментами, считая ее одной из лучших за всю историю анимации.