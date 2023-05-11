Даже дети вспоминать отказываются: куда пропал с экранов бывший муж-тиран Валерии

Многие представительницы прекрасного пола считают, что благодаря искренней заботе и любви они могут изменить даже самого пропащего мужчину. Однако это заблуждение часто играет с ними злую шутку. Когда-то так думала и певица Валерия.

В начале своей карьеры исполнительница закрутила роман с Александром Шульгиным. Продюсер отличался скверным характером и не раз проявлял агрессию в сторону своей возлюбленной. Однако очаровательная блондинка полагала, что после свадьбы все прекратится.

В браке родилось трое детей, но даже этот факт не изменил поведение мужчины. Он был вспыльчив, резко высказывался и поднимал руку на свою хрупкую супругу. Поэтому развод был не за горами. А после него наследники продюсера отказались от общения с ним. К тому же жизнь Александра начала складываться не самым лучшим образом. Сегодня он очень одинок, поэтому находит спасение лишь в вере и работе.