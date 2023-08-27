Даже дети ненавидели звезду советской сказки: в причину верится с трудом

Публика до сих пор не может скрыть свою неприязнь.

Главной работой в карьере Натальи Седых стала сказка Александра Роу «Морозко». В фильме она исполнила роль Настеньки и, как отмечали критики, прекрасно справилась со своей задачей. Однако зрители не были в восторге от 16-летней артистки.

Публика была уверена, что Седых выглядит весьма неестественно в своей роли. Ее голос отличается фальшью, а манеры — жеманством. Весь же образ, созданный на экране, не внушает доверия. Зрители нередко выключали популярную сказку и не могли досмотреть ее до конца как раз из-за игры Седых. И до сих пор многие продолжают ругать картину, которую увидели в детстве.