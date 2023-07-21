Даже детей поделили: Подольская собрала вещи и уехала от Преснякова

Наталья Подольская спровоцировала слухи о разладе с мужем. Артистка без сожалений покинула Владимира Преснякова, забрав с собой одного из наследников.

Не так давно певица отдыхала в Испании, куда отправилась вместе с детьми. Глава семейства присоединился к жене и сыновьям чуть позже, что успокоило поклонников пары. Но теперь у них появился новый повод для беспокойства.

Вернувшись в Москву, Подольская недолго оставалась дома. Исполнительница поспешила собрать вещи и отправиться в новое путешествие. На этот раз в Турцию. При этом супруг не составил ей компанию.

Наталья взяла с собой только младшего сына Ивана, сестру и близкую подругу. Все они поселились в отеле, в котором звезда отдыхала уже не раз. И пока знаменитость наслаждается отдыхом без мужа и старшего наследника Артемия, фанаты чуют неладное.

Многим кажется, что в отношениях супругов назрели проблемы. Прежде возлюбленные предпочитали не расставаться надолго, а теперь чувствуют себя превосходно даже вдали друг от друга.