Даже даты совпали: от предсказания «Симпсонов» на это лето станет не по себе

Мультсериал «Симпсоны» уже не первый раз выдает поразительные пророчества. Многие детали, придуманные сценаристами, сбываются спустя много лет с такой точностью, будто они умеют видеть будущее. Не обошлось без новых открытий и в 2023 году.

Восемнадцать лет назад в эфир вышел очередной эпизод мультсериала под названием «Дом вдали от Гомера». Именно в этой серии есть события, которые сбываются прямо сейчас. Персонажи приходят в кинотеатр, и там показывают фильм «Оппенгеймер». Картина о великом американском физике от режиссера Кристофера Нолана вышла в 2023 году и сейчас идет в мировом прокате.

Предсказания из «Симпсонов» продолжают сбываться с завидной периодичностью как в мелочах, так и в крупных событиях. Это доказала недавняя трагедия батискафа «Титан», а также множество других сюжетных элементов.