«Даже цветов не прислала»: забывшую о похоронах Шатунова Кудрявцеву растоптали

Лера Кудрявцева стала объектом массовой критики в соцсетях. Подписчики просто растоптали телеведущую за то, что она не появилась на прощании с Юрой Шатуновым. Возмущение у них вызвал тот факт, что пока семья и близкие друзья Юры были на похоронах, Лера вела выпускной в Москве. Более того, она выставила пост в соцсетях, похвалившись своим нарядом неонового оттенка.

Комментаторы не упустили возможность напомнить Лере о недавних словах о ее близкой дружбе с Шатуновым. Им показалось странным легкомысленное поведение телеведущей во время траура по другу. У некоторых даже создалось впечатление, что Кудрявцева забыла о похоронах, ведь она не отправила и венка семье Шатунова.

«Плакала по Юре, а через минуту забыла, что был такой», «На прощание не пришла. И даже цветов не прислала», — написали пользователи под новым постом Леры.

Напомним, после новостей о смерти Шатунова Лера призналась, что они постоянно поддерживали общение в последние годы. Телеведущая в 90-е была замужем за барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком и тогда же познакомилась с солистом.

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