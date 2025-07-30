«Даже чудище из “Субстанции” не такое страшное»: Свинку Пеппу перенесли в наш мир, и теперь это хоррор — не зря ее любит Тарантино (видео)

Вы знаете «Свинку Пеппу»? Ну конечно, знаете. Безобидный мульт для самых маленьких, где поросята говорят писклявым голосом, прыгают по лужам и учат, как вежливо разговаривать со взрослыми. Но теперь представьте, что народные умельцы решили сделать из британского мультфильма live-action адаптацию — и результат показывать детям вы вряд ли рискнете.

Результат вы видите сами. Художник под ником @isaiasarts с помощью «Фотошопа» перенёс культовую героиню в наш мир. И, мягко говоря, это зрелище 18+. для особо закалённых фанатов хорроров.

Шерсть, как будто только что из грязной лужецы, глаза с нечеловеческой (пардон, несвинской) осознанностью, при этом всё ещё в том же красном платьице. Как будто Пеппа выросла, прошла через что-то жуткое — и вернулась. Смотреть на неё и хочется, и страшно, и неловко. А ещё кажется, что она вот-вот шевельнёт ушком… и пойдёт к тебе.

Интернет, конечно, не остался в стороне. Кто-то уже называет это «самой криповой live-action адаптацией», кто-то просит отключить Интернет в принципе. А кто-то признается, что из этого получился бы потрясающий хоррор.

«Я больше не буду есть свинину никогда, клянусь, просто перестань на меня смотреть!», «Да я и не собирался спать в ближайшие недели», «Даже чудище из “Субстанции” не такое страшное», — ужасаются в шутку (хотя в шутку-ли?..) в Сети.

А помните, как Квентин Тарантино признавался Пеппе в любви? То-то же.

Ранее мы также писали: Свинку Пеппу можно поминать: смерть героини подтвердили в мультфильме — даже показали реакцию мамы и папы