Даже читать об этом страшно: как бабушка из «Ольги» за полгода потеряла всех близких

Харизма Розы Хайруллиной — необъяснимый фактор, который заставлял зрителя поверить ее персонажам в сериалах «Ольга» и «Содержанки». Она провела на съемках практически всю свою жизнь и совсем недавно перешла в статус «приглашенных артисток». Тяжелые жизненные обстоятельства подкосили состояние актрисы, и теперь она не будет ярким гостем на телеэкранах.

В течение последних 6 месяцев актриса потеряла всех своих родных и близких. Она осталась одна и, как говорит артистка, «ее съедает внутренний человек». Свои мысли по поводу тоски, грусти и нежелания работать на сцене она высказала еще в 2012 году. Роза Хайруллина говорила о том, что ей не хочется выступать на сцене или сниматься в кино, если она не может принести людям добро и радость.

Увы, но самой актрисе не хватает этих двух чувств. В ее глазах сейчас лишь трагедия и грусть, которые заполнили ее внутренний мир. Артистка изо всех сил старается не подавать виду, что ей одиноко, но глаза не могут врать. Тяжелая трагедия очень сильно сказалась на ее желании работать дальше.