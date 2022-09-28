Даже чиновники испугались: история знаменитого выражения «волки позорные»

В первоначальном сценарии картины «Место встречи изменить нельзя» бандит Промокашка ничего не говорил в кадре. Актер Иван Бортник, исполнявший роль преступника, был очень расстроен этим фактом и постоянно просил режиссера Станислава Говорухина добавить ему хотя бы несколько фраз. Постановщик вроде был и не против этой затеи и даже обещал переговорить со сценаристами, но дело затягивалось.

Ситуация разрешилась буквально за один день, когда снимали эпизод ареста банды. Говорухин был недоволен тем, что такая сцена получается слишком ровной и безэмоциональной. Отчаявшись, он позволил Бортнику снабдить своего героя любыми фразами путем импровизации. Актер быстро сориентировался, затянул песню из тюремной лирики, оскорбил и пнул охранников. А затем Иван так вошел во вкус, что плюнул в лицо исполнителю роли Жеглова Владимиру Высоцкому. Пока ошарашенный актер вытирался, Бортник произнес слова, ставшие потом известными.

«Волки позорные!» — закричал актер, снабдив реплику нецензурной бранью.

Говорухин остался в восторге от поведения Ивана. Но консультанты картины от МВД на монтаже испугались такой экспрессии артиста и потребовали убрать большую часть слов Бортника.