Даже чаю не нальют: топ 3 самых негостеприимных знака Зодиака

Искусство гостеприимства - дело тонкое. Хозяину дома необходимо найти золотую середину - не переусердствовать в стремлении угодить гостям, но вместе с тем постараться сделать так, чтобы людям было комфортно, уютно и интересно. А это бывает ох как непросто, особенно когда в гости приходит большая компания, где у каждого человека свои особенности, привычки и разное воспитание. О том, какими обременительными бывают “гости дорогие”, мы все знаем благодаря мультику про Винни-Пуха, где медвежонок вместе с Пятачком отправился навестить Кролика. А вот какими негостеприимными могут оказаться хозяева, можно узнать, побывав дома у представителей этих трех знаков.

Близнецы

Представители воздушного знака крайне неохотно приглашают друзей и родственников в свое жилище. Все дело в том, что им попросту лень делать генеральную уборку ради прихода гостей, а выслушивать нотации на тему, какие Близнецы грязнули, им тоже ой как не хочется.

Даже если кто-нибудь заглянет к подопечным Меркурия на огонек, то быстро поймет, что хозяин дома не станет заниматься своими гостями, придумывать для них развлечения и угощать яствами. Близнецы открыто говорят о том, что визитеры могут не рассчитывать на то, что их станут веселить.

Весы

“Мой дом - моя крепость”, - убеждены Весы, и ключевое слово здесь “мой”.

Представители воздушной стихии ревностно относятся к своему жилищу, в которое вложили столько времени, сил и денег. При одной лишь мысли, что кто-то может явиться, и, например, поцарапать паркет, им становится дурно.

Когда же гостей приводит в дом кто-то из домочадцев, Весы ведут себя как персонажи сказки про Машу и медведей: начинают выяснять, кто сидел на их стуле, пил и ел из их посуды и т.д. Уроженцы знака не доверяют свои домашние сокровища никому и очень обижаются, когда их табу нарушают.

Скорпион

Кто-то не приглашает в дом гостей потому, что ему лень делать уборку, кто-то - потому то боится, как бы визитеры не украли ничего, а Скорпион просто любит находиться в одиночестве. Представители этого знака после рабочего дня или недели предпочитают проводить время наедине с собой.

Наличие в доме посторонних людей раздражает водный знак.

Им некомфортно, когда приходится уделять кому-то свое внимание, потчевать, развлекать. Поэтому гостям, явившимся без предупреждения, Скорпион уж точно рад не будет - постарается сделать все, чтобы они ушли как можно скорее.