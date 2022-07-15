«Даже Бузова позавидует»: заявление Макеевой вызвало оторопь россиян

На днях Анастасия Макеева представила своего мужа в необычном амплуа. На одном из концертов Роман Мальков поднялся на цену, чтобы вместе с супругой исполнить несколько песен. Как сообщила актриса в соцсетях, уже вскоре с Мальковым связались и предложили записать полноценный трек. Но заявление Макеевой о карьере супруга вызвало оторопь у пользователей Сети.

Блогер Лена Миро высмеяла Малькова, удивившись тому, что Анастасия так настойчиво превращает мужа в звезду. Она предположила, что такими темпами Роман вскоре начнет сниматься в рекламе и выходить на сцену театра.

«Даже Бузова позавидует», — заметила блогер.

Подписчики Миро считают, что простой владелец строительного бизнеса невыгоден Макеевой. Поэтому она и пытается создать Малькову другую репутацию после скандалов с его бывшей семьей, от которой он ушел к актрисе. Правда, по мнению комментаторов, выглядит это совсем печально.