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«Даже Бузова позавидует»: заявление Макеевой вызвало оторопь россиян

15 июля 2022 10:45
«Даже Бузова позавидует»: заявление Макеевой вызвало оторопь россиян

Муж актрисы решил стать певцом.

На днях Анастасия Макеева представила своего мужа в необычном амплуа. На одном из концертов Роман Мальков поднялся на цену, чтобы вместе с супругой исполнить несколько песен. Как сообщила актриса в соцсетях, уже вскоре с Мальковым связались и предложили записать полноценный трек. Но заявление Макеевой о карьере супруга вызвало оторопь у пользователей Сети.

Блогер Лена Миро высмеяла Малькова, удивившись тому, что Анастасия так настойчиво превращает мужа в звезду. Она предположила, что такими темпами Роман вскоре начнет сниматься в рекламе и выходить на сцену театра.

«Даже Бузова позавидует», — заметила блогер.

Подписчики Миро считают, что простой владелец строительного бизнеса невыгоден Макеевой. Поэтому она и пытается создать Малькову другую репутацию после скандалов с его бывшей семьей, от которой он ушел к актрисе. Правда, по мнению комментаторов, выглядит это совсем печально.

«Как сыр в масле», «Как некоторые таскают своих детей на тусовки, так и она его таскает», «Мне кажется, она его сильно подавляет», — подчеркнули подписчики.

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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