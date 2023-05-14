Даже борода от деда: обомлеете, увидев внука Сундукова из комедии «Три плюс два»

Геннадий Нилов прославился благодаря комедии «Три плюс два», где сыграл саркастичного Сундука. Его сын Алексей Нилов тоже стал звездой — он известен как капитан Ларин из сериала «Улицы разбитых фонарей». Его дети тоже связали свою жизнь с творчеством.

У Алексея несколько наследников от разных женщин. В молодости актер жил с Сусанной Цирюк, которая родила от него сына Дмитрия. Сегодня он уже взрослый мужчина и состоявшийся музыкант. Дмитрий является человеком-оркестром и даже владеет игрой на маримбе — это редкий ударный инструмент. Многие видят сходство между ним и его дедушкой. У них общие черты лица, взгляд и даже борода — гены не скроешь.

Дмитрий очень дружен со своей единокровной сестрой Елизаветой. Ее мать — Анна Замотаева, первая супруга Алексея Нилова. Брат и сестра проводят много времени вместе и часто делятся совместными снимками в соцсетях. Примечательно, что отец не принимал особого участия в воспитании этих наследников. Нилов платил детям алименты и продолжал строить свою личную жизнь с разными женщинами.