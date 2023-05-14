Даже борода от деда: обомлеете, увидев внука Сундукова из комедии «Три плюс два»
Фамильное сходство не спрятать.
Геннадий Нилов прославился благодаря комедии «Три плюс два», где сыграл саркастичного Сундука. Его сын Алексей Нилов тоже стал звездой — он известен как капитан Ларин из сериала «Улицы разбитых фонарей». Его дети тоже связали свою жизнь с творчеством.
У Алексея несколько наследников от разных женщин. В молодости актер жил с Сусанной Цирюк, которая родила от него сына Дмитрия. Сегодня он уже взрослый мужчина и состоявшийся музыкант. Дмитрий является человеком-оркестром и даже владеет игрой на маримбе — это редкий ударный инструмент. Многие видят сходство между ним и его дедушкой. У них общие черты лица, взгляд и даже борода — гены не скроешь.
Дмитрий очень дружен со своей единокровной сестрой Елизаветой. Ее мать — Анна Замотаева, первая супруга Алексея Нилова. Брат и сестра проводят много времени вместе и часто делятся совместными снимками в соцсетях. Примечательно, что отец не принимал особого участия в воспитании этих наследников. Нилов платил детям алименты и продолжал строить свою личную жизнь с разными женщинами.