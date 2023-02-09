Даже близко не Хюррем: правда о внешности наложниц султанов заставит вас ахнуть

Представления о красоте в то время были совсем иными.

Султаны Османской империи стремились видеть в своих гаремах только самых красивых наложниц. Девушки проходили строгий отбор, однако те стандарты, на которые ориентировались правители империи, заметно отличались от принятых сегодня.

Например, большая часть наложниц могла похвастаться густыми бровями. Чем больше они были, тем считалось красивее, поэтому у некоторых девушек они даже срастались. Также султаны были большими поклонниками усиков, от которых рабыни не стремились избавиться.

Еще одной важной особенностью внешности был лишний вес наложниц. Султаны предпочитали девушек с пышными фигурами, поэтому те не стремились худеть или ограничивать себя в пище. А спокойный образ жизни, принятый в гареме, лишь способствовал появлению дополнительных килограммов.

Таким образом, настоящие наложницы заметно отличались от тех, которые показаны зрителям, например, в «Великолепном веке». И даже Хюррем-султан, судя по ее сохранившимся портретам, отличалась пышной фигурой и была лишь отдаленно похожа на актрису Мерьем Узерли.