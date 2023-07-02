Даже близко не была красавицей: вот как на самом деле выглядела Клеопатра
Совсем не Элизабет Тейлор.
Клеопатра вошла в историю не только как мудрая царица, но и как невероятно привлекательная женщина. На экране роль исторической личности исполняли первые красавицы кино — Вивьен Ли, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Моника Беллуччи.
В культуре закрепился определенный образ египтянки — роскошные темные волосы, томный взгляд, острые скулы и точеная фигура.
Однако историки с таким описанием не согласны: специалисты утверждают — Клеопатра выглядела совсем иначе.
Воссозданное изображение царицы свидетельствует о том, что это была полная женщина низкого роста, с большим носом и вторым подбородком. Свои редкие волосы владыка прятала под париками, а смуглую кожу отбеливала с помощью сливок и медовых ванн.
Фото: Legion-Media