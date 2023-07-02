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Даже близко не была красавицей: вот как на самом деле выглядела Клеопатра

2 июля 2023 17:30
Даже близко не была красавицей: вот как на самом деле выглядела Клеопатра

Совсем не Элизабет Тейлор.

Клеопатра вошла в историю не только как мудрая царица, но и как невероятно привлекательная женщина. На экране роль исторической личности исполняли первые красавицы кино — Вивьен Ли, Софи Лорен, Элизабет Тейлор, Моника Беллуччи.

В культуре закрепился определенный образ египтянки — роскошные темные волосы, томный взгляд, острые скулы и точеная фигура.

Однако историки с таким описанием не согласны: специалисты утверждают — Клеопатра выглядела совсем иначе.

Воссозданное изображение царицы свидетельствует о том, что это была полная женщина низкого роста, с большим носом и вторым подбородком. Свои редкие волосы владыка прятала под париками, а смуглую кожу отбеливала с помощью сливок и медовых ванн.

Даже близко не была красавицей: вот как на самом деле выглядела Клеопатра
Фото: Legion-Media
Алла Новикова
Алла Новикова
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