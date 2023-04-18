Даже блат не помог: куда пропала дочь Пореченкова после съемок с отцом (фото)

Михаил Пореченков стал главным секс-символом российского кино после выхода сериала «Агент национальной безопасности». Личная жизнь актера кипела и бурлила, как и у его героя Лехи Николаева.

Пореченков никогда не знал, что такое дефицит женского внимания. У артиста было несколько жен, которые подарили ему наследников и наследниц. Дочь Пореченкова по имени Варвара от первой официальной супруги снялась с отцом в боевике «День Д», но на этом ее актерская карьера закончилась. Девушке не помогли даже блат и прославленная фамилия, которая могла бы ей гарантировать славу.

После совместных съемок с отцом Варвара решила пойти по его стопам. Она поступила в Школу-студию МХАТ, где проучилась всего два года, после чего покинула Россию и уехала в Европу.

Сегодня 25-летняя Варвара Пореченкова живет и работает в Нидерландах. О ее возвращении на родину пока речи не идет. Пользователи Сети отмечают, что она не похожа на отца — у девушки совсем другие черты лица. Единственное, что их объединяет, — это короткая прическа.

Родители Варвары развелись после того, как Михаил Евгеньевич стал народной звездой благодаря сериалу про Леху Николаева. Актер почти не появлялся дома, и его жена Екатерина Подвальная не стала с этим мириться.