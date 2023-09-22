Даже без фотошопа и пластики лучше: молодая Муравьева переплюнула современную ровесницу

Ирина Муравьева исполнила роль в драме «Москва слезам не верит» в возрасте 30 лет. Поклонников актриса поразила своей красотой и обаянием. И, как уверены фанаты фильма, в картине звезда советского экрана выглядит намного эффектнее, чем современные артистки в ее возрасте.

Так, пользователи Сети сравнили внешность Муравьевой и певицы Нюши, которая находится примерно в том же возрасте. По их мнению, легенда советского экрана отличается естественностью. Певица же давно потеряла индивидуальность и похожа на сотни других звезд социальных сетей.

В целом же публика отметила, что современные артистки слишком сильно увлекаются пластической хирургией и подвержены стандартам красоты. Они похожи между собой, в отличие от советских артисток, которые знали, как подчеркнуть свою красоту без яркого макияжа и косметологии.