Даже бедняки питаются лучше: Бузова шокировала народ своим ужином

Ольга Бузова известна не только своей телевизионной или музыкальной карьерой, но и социальными сетями. Артистка регулярно рассказывает о каждом своем шаге и активно общается с подписчиками. При этом некоторые публикации пугают ее поклонников.

Так, недавно артистка поделилась видео, снятым в поезде Екатеринбург — Пермь. В ролике Бузова призналась, что целый день голодала, поэтому перед сном с удовольствием поужинает. А ее выбор пал на яблоко, чай и лапшу быстрого приготовления.

«Просто тяжелый люкс», — смеется знаменитость, показывая свою еду.

Пользователи Сети не оставили без внимания запись знаменитости. Шокированные фанаты призвали Бузову лучше следить за своим питанием, ведь постоянные нагрузки и несбалансированная еда могут нанести серьезный вред здоровью и даже довести ее до госпитализации.