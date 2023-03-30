Даже бедняки питаются лучше: Бузова шокировала народ своим ужином
Артистка не стала скрывать правду от подписчиков.
Ольга Бузова известна не только своей телевизионной или музыкальной карьерой, но и социальными сетями. Артистка регулярно рассказывает о каждом своем шаге и активно общается с подписчиками. При этом некоторые публикации пугают ее поклонников.
Так, недавно артистка поделилась видео, снятым в поезде Екатеринбург — Пермь. В ролике Бузова призналась, что целый день голодала, поэтому перед сном с удовольствием поужинает. А ее выбор пал на яблоко, чай и лапшу быстрого приготовления.
«Просто тяжелый люкс», — смеется знаменитость, показывая свою еду.
Пользователи Сети не оставили без внимания запись знаменитости. Шокированные фанаты призвали Бузову лучше следить за своим питанием, ведь постоянные нагрузки и несбалансированная еда могут нанести серьезный вред здоровью и даже довести ее до госпитализации.