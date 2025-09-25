Даже «Аватар» так не сумел: всего один советский фильм умудрился собрать в прокате в 160 раз больше своего бюджета

Меню
25 сентября 2025 14:15
А ведь стоила картина в 15 раз меньше «Джентльменов удачи».

Кэмерон в 2009 году устроил переполох своим «Аватаром»: 237 миллионов долларов бюджета, почти 3 миллиарда кассы. Вроде бы пропасть между вложенным и заработанным огромная — примерно в 12 раз. Но если глянуть в сторону советского кино, то выходит, что Голливуду до наших хитовых «эконом-блокбастеров» еще далеко.

Там, где западные студии выжимали максимум из спецэффектов, советские режиссеры делали ставку на актеров, абсурдные ситуации и народный юмор — и выигрывали с разгромным счетом.

В середине 60-х Леонид Гайдай снял «Кавказскую пленницу» всего за 25 тысяч рублей (1 млн 200 тысяч по актуальному курсу). Для понимания: «Джентльмены удачи» (по старому курсу!) стоили 400 тысяч, а «Ирония судьбы» — чуть меньше. При этом именно Гайдаевская лента оказалась настоящей золотой жилой.

В прокате ее посмотрели 76,5 миллиона зрителей, сборы превысили 190 миллионов рублей. Если пересчитать, то касса оказалась в 160 раз больше бюджета — показатель, от которого у продюсеров Marvel наверняка свело бы скулы.

Картину показывали в 53 кинотеатрах Москвы одновременно, и залы стабильно были битком. Народ не только бежал в кино, но и скупал музыку — только пластинок с саундтреком разошлось около семи миллионов.

Культ сформировался мгновенно: Шурик стал героем поколения, а реплики троицы «джигитов» разошлись на цитаты.

По количеству зрителей эта комедия до сих пор входит в четверку лидеров советского проката. Опередили ее лишь «Пираты XX века», «Москва слезам не верит» и «Бриллиантовая рука».

Но если считать именно рентабельность, то здесь Гайдай обошел даже Джеймса Кэмерона: «Аватару» с его миллиардами до такого соотношения и близко не дотянуться.

Ранее мы писали: «18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»

Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница» (1966), «Аватар» (2009)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
