Даже атаковали итальянское посольство: советские женщины были в гневе из-за этого сериала

Сериал «Спрут» пользовался бешеной популярностью, но создатели проекта горько разочаровали зрителей. Молчать обиженные фанаты не стали и устроили настоящий бунт.

Комиссар Каттани покорил сердца миллионов женщин по всему миру, и гражданки СССР не стали исключением. Прекрасные дамы с нетерпением ждали каждую новую серию, чтобы полюбоваться на красавчика. Но вдруг сценаристам взбрело в голову невероятное.

Они убили главного героя, что вызвало приступ гнева у поклонниц. Негодовали все, от мала до велика. Раздосадованные гибелью мачо женщины решили действовать и атаковали итальянское посольство в Москве. Учреждение забросали письмами с требованиями воскресить персонажа.

Между тем воплотивший его актер Микеле Плачидо, напротив, был только рад своей «кончине». За годы работы над культовым образом он порядком от него устал, поэтому был рад, наконец, избавиться от надоевшего амплуа.