Даже актерский состав не помог: за этот фильм стыдно каждому россиянину

Советское кино подарило зрителям много замечательных картин. Однако не все работы этого периода можно назвать безупречными. Более того, за некоторые из них многим зрителям до сих пор откровенно стыдно.

Яркий тому пример — «Подземелье ведьм». Экранизация фантастики Кира Булычева вышла в 1990 году, когда отечественное кино переживало не лучшие времена. Сюжет рассказывает о потенциальных опасностях прогресса для человечества. Несмотря на интригующую задумку, сегодня фильм выглядит настоящим провалом.

В картине блестящий актерский состав: Николай Караченцов, Игорь Ясулович, Дмитрий Певцов и Сергей Жигунов. Но даже им не удалось вытащить картину своей игрой. Вместо многообещающей фантастики зрители получили третьесортный боевик с крайне слабыми и неуместными спецэффектами. Фильм «Подземелье ведьм» стал типичным детищем перестроечной эпохи, когда режиссеры снимали много экспериментального кино, особо не задумываясь о его качестве.