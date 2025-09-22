Даже 89% на RT не спасли: экранизация Кинга проиграла гонку за лидерство в России — вот что смотрели в кино на выходных

Российские кинотеатры снова подтвердили простую истину: зрители выбирают не всегда то, что хвалят критики. На этих выходных в прокате столкнулись сразу два громких релиза — новая экранизация Стивена Кинга «Долгая прогулка» и «Дракула» Люка Бессона. И хотя ставки делали на Кинга, лидер оказался другой.

Долгожданная экранизация

«Долгая прогулка» — антиутопия с максимально простым, но жестким сюжетом. В тоталитарном мире группа молодых людей идет по дороге с условием: держать скорость 5 км/ч, не останавливаться и не получать три предупреждения подряд.

Победитель один — и он получает шанс исполнить любое желание. Концепция, очевидно, напоминает «Голодные игры», поэтому неудивительно, что снимать пригласили Френсиса Лоуренса, того самого режиссера «Игр».

Фильм оказался удачным: 89% «свежести» от критиков и 85% от зрителей на Rotten Tomatoes. Но в российских кинотеатрах чудо не случилось. Лента заняла только вторую строчку, собрав 110,6 млн рублей за два дня.

Вампиры и любовь — в топе

А вот «Дракула» Люка Бессона удержал лидерство второй уикенд подряд — 115,1 млн рублей. Необычный сюжет для режиссера «Леона» и «Пятого элемента»: князь Влад (Калеб Лэндри Джонс) теряет жену из-за роковой случайности, проклинает Бога и становится бессмертным вампиром. Дальше — кровь, трагедия и фирменная бессоновская эксцентрика.

При этом отзывы у картины куда скромнее: 6,1 на IMDb, 6,7 на «Кинопоиске». Россиянам, как можно заметить, понравилось больше (еще и в кино так активно ходили). Видимо, захотелось посмотреть на «другого» Дракулу, созданного не Голливудом, а французами.

Третье место снова досталось мультфильму «Зверопоезд», собравшему 45,2 млн рублей. Расклад получился любопытный, но делать вывода пока рано. «Долгая прогулка» еще может проявить себя, так как это лишь первая неделя проката культовой антиутопии.

