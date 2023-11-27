Даздраперма меркнет на их фоне: эти нелепые имена очень популярны в России

Мода на имена неизменно меняется. В советские времена в любом классе можно было встретить Елену или Татьяну, а на 90-е пришелся пик популярности Анастасий. Сегодня многие мамы и папы стремятся выделиться из толпы и назвать ребенка необычным образом, чтобы ни у кого из одноклассников таких имен не было.

В XXI веке мальчиков и девочек стали называть Артемами, Марками, Львами, Алисами, Софиями, Евами, Миланами. Встречаются и более экзотические варианты. В 2023 году среди необычных мужских имен в роддомах Москвы можно было встретить Зиму, Галактиона, Алтая, Эльбруса, Миража, Агата, Елеазара.

Постаралась и родители новорожденных малышек. В столице девочек назвали Агуша, Тиффани, Алимпиада, Искра, Благодария, Малина. Правда, самыми популярными все же стали классические варианты: Михаил, Максим, Александр, Анна, Софья и Мария.