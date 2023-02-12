«Дай Бог всем так в 56 выглядеть!»: Сальма Хайек показала «честное» фото без макияжа

Сальма Хайек шокировала поклонников своей красотой и эффектной внешностью. В социальных сетях артистка поделилась фотографией, на которой позирует в своем доме утром первого января, и собрала сотни комплименты от фанатов со всего мира.

Как обратили внимание пользователи Сети, звезда «Бандиток» даже без макияжа, укладки и в обычной пижаме выглядит эффектнее и моложе других знаменитостей. По их мнению, артистку можно смело назвать самой красивой знаменитостью Голливуда, которая с годами становится лишь популярнее.

«Настоящая королева», «Дай Бог всем так в 56 выглядеть!», «Моя главная любовь в Голливуде», «Прекрасная женщина», — уверены фанаты актрисы.

При этом подписчики Хайек признались: ее пример заставляет их тоже следить за собой и доказывает, что настоящая красота на самом деле не зависит от возраста или пластической хирургии.