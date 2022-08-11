Давшая обет безбрачия вдова Грачевского заговорила о новом романе: «Не искал своего счастья»

Последние несколько недель пользователи соцсетей обсуждают, как изменилась вдова Грачевского. Подписчики обратили внимание, что Екатерина Белоцерковская на свежих снимках выглядит сияющей от счастья. Некоторые из комментаторов предположили, что дело в новом романе 37-летней актрисы. Но она поспешила заявить о своем обете безбрачия, поставив крест на дальнейшей личной жизни.

Как объяснила Белоцерковская, она действительно пытается сейчас начать жить заново, ведь после утраты мужа прошло уже больше года. Однако, о другом мужчине актриса и не задумывается, желая оставаться верной памяти Грачевского.

«Не нужно приписывать какие-то романы. В моем сердце живет Боря! Сколько бы человек не искал своего счастья, он находит его только один раз и навсегда», — заявила Екатерина.

Белоцерковская добавила, что силы ей дает забота об их общем сыне Филиппе, которому в этом году исполнилось 2 года. Сейчас Екатерина занята судами с бывшим партнером мужа Аркадием Григоряном. Мужчина заверяет, что еще при жизни Борис взял деньги из бюджета их общего проекта «Ералаш», так и не вернув их. Долг перешел по наследству к его вдове.