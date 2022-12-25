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Давным-давно покорила сердце: как выглядит любимая женщина звезды сериала «Верни мне мою любовь»

25 декабря 2022 14:15
Давным-давно покорила сердце: как выглядит любимая женщина звезды сериала «Верни мне мою любовь»

Случайное интернет-знакомство оказалось удачным.

Посмотрев на фильмографию Дмитрия Пчелы, можно смело сказать, что он прекрасно подходит на роли героев-любовников. Впрочем, экранный образ далёк от реальной жизни.

Актер, запомнившийся многим по сериалу «Верни мне мою любовь», уже 11 лет счастлив в отношениях с Екатериной Рябовой. Артист увидел свою будущую жену в интернете, и она сразу очаровала его. Он написал девушке, и она не стала медлить с ответом. Однако даже постоянное общение в сети не позволяло лучше узнать друг друга, потому что оба жили в разных городах.

Со временем они съехались и узаконили свои отношения.

Поклонники Дмитрия отмечают, что ему невероятно сильно повезло с супругой. Екатерина очень красивая и статная девушка. Её стройная фигура, выразительные карие глаза и милая улыбка очаровали не только известного актера, но и множество интернет-пользователей.

Давным-давно покорила сердце: как выглядит любимая женщина звезды сериала «Верни мне мою любовь»
Фото: соцсети, кадры из сериала "Верни мне мою любовь" (2014)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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