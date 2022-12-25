Давным-давно покорила сердце: как выглядит любимая женщина звезды сериала «Верни мне мою любовь»

Посмотрев на фильмографию Дмитрия Пчелы, можно смело сказать, что он прекрасно подходит на роли героев-любовников. Впрочем, экранный образ далёк от реальной жизни.

Актер, запомнившийся многим по сериалу «Верни мне мою любовь», уже 11 лет счастлив в отношениях с Екатериной Рябовой. Артист увидел свою будущую жену в интернете, и она сразу очаровала его. Он написал девушке, и она не стала медлить с ответом. Однако даже постоянное общение в сети не позволяло лучше узнать друг друга, потому что оба жили в разных городах.

Со временем они съехались и узаконили свои отношения.

Поклонники Дмитрия отмечают, что ему невероятно сильно повезло с супругой. Екатерина очень красивая и статная девушка. Её стройная фигура, выразительные карие глаза и милая улыбка очаровали не только известного актера, но и множество интернет-пользователей.