«Давно женат»: Цискаридзе сделал сенсационное признание

Николай Цискаридзе давно считается одним из самых талантливых танцоров не только России, но и мира. Он выступал на самых знаменитых сценах, а фанаты пристально следят за каждым его шагом. При этом артисту удается сохранять свою личную жизнь в тайне, несмотря на любопытство и фанатов, и журналистов.

Так, долгие годы считалось, что Цискаридзе скрывает свою тайную семью. Якобы он женился уже давно, но его жене удается оставаться вне внимания публики. На самом же деле танцор не стремится связывать себя узами брака. Его сердце занято работой, и он вряд ли решится отправиться в ЗАГС.

«Мне некогда жениться, я давно женат на балете», — признается артист.

При этом артист не скрывает, что в вопросе личной жизни отдает себя в руки судьбе. И если ему предначертано встретить спутницу жизни, то он не будет этому противиться, однако не готов сам искать любовь.