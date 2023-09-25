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Давно затмил Козловского: этого бунтаря молодежь считает новым секс-символом России

25 сентября 2023 07:45
Давно затмил Козловского: этого бунтаря молодежь считает новым секс-символом России

Число фанаток артиста только увеличивается.

Данила Козловский и Александр Петров долгие годы считались самыми популярными актерами российского экрана. Фанатки осыпали артистов комплиментами, признаниями в любви и скупали все билеты на их фильмы. Однако молодые артисты стремительно смещают знаменитостей с пьедестала.

Так, все большую популярность среди зрителей набирает 25-летний Глеб Калюжный. Артист уже снялся в 35 проектах, а за прошлый год с его участием вышли «Черная весна», «Новенькие» и другие шоу.

Привлекает внимание артист и своим музыкальным талантом. Он записал несколько популярных композиций, которые попали в саундтреки к его проектам. Например, именно он подготовил песни к «Трудным подросткам» и «Вампирам средней полосы».

Как отмечают зрители, Калюжный отличается и харизмой, и красотой. Молодой актер органично смотрится в своих ролях и непременно добьется в будущем большого успеха.

Давно затмил Козловского: этого бунтаря молодежь считает новым секс-символом России
Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Новенькие. Бунт против взрослых»
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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