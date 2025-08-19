Меню
«Давно так не затягивало»: этот мрачный триллер с Бондарчуком сравнивают с культовым «Экзаменом» — 6 часов проносятся как минута

19 августа 2025 05:18
Сериал в процессе жонглирует разными жанрами.

Российский сериал «Калимба» вышел еще в прошлом году, но внимание зрителей особо не привлек. На самом деле — загадка, ведь тут довольно необычный формат и сильный актерский состав.

В главной роли снялся Федор Бондарчук, а также Алена Михайлова и Сергей Гармаш. Проект состоит всего из одного сезона и восьми серий. В сумме потребуется около шести часов, но за просмотром время пролетает мгновенно. Разбираемся вместе, что это за фрукт такой.

Психологический эксперимент выходит из-под контроля

Сюжет сериала закручивается вокруг амбициозного профессора психиатрии Виктора Мещерского, который решает провести рискованный психологический эксперимент. В подвале загородного дома он собирает восемь участников — преступников и их жертв.

Эксперимент рассчитан на две недели, а для контроля над ситуацией всем участникам надевают браслеты с электрошоком, в комнатах расставлены камеры видеонаблюдения.

Первые четыре серии развиваются в камерном режиме: напряжение нарастает постепенно, а атмосферу сравнивают с культовыми картинами «Экзамен» и хоррором «Куб». Далее сюжет превращается в классический детектив — с интригами, запутанными событиями и неожиданными поворотами.

Незначительные огрехи, конечно, присутствуют — но на фоне общей динамики и драматизма сериала они почти не заметны.

«По моим ощущениям, давно меня так ничего не затягивало», «По классике жанра, в самый интересный момент происходит скачок во времени, и зрители видят последствия, не зная, что к ним привело», — делятся впечатлениями обозреватели.

Несмотря на то, что сериал набрал всего 6,8 баллов на «Кинопоиске», не стоит забывать: оценки — вещь субъективная. Авторы здесь рискуют и выходят за рамки классических отечественных триллеров. Поэтому лучший способ понять его ценность — посмотреть самому.

Фото: Кадры из сериала «Калимба»
