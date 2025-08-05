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Киноафиша Статьи «Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»

«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»

5 августа 2025 12:48
Никита Пресняков

Талантливый музыкант настаивает, что российские локализаторы оплошали.

«Анора» с Майки Мэдисон и Юрой Борисовым стала одним из самых обсуждаемых фильмов прошлого года по обе стороны океана. В США картине вручили целую пачку «Оскаров», а вот в России восторгов было куда меньше — критиковали за пошлость, «отсутствие смысла» и якобы безвкусицу. И Никита Пресняков в этой «войне комментаторов» встал на сторону Запада.

«Конфликт языков и менталитета»

«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»

Хоть внук Аллы Пугачевой и его группа уже давно создают музыку для фильмов и сериалов, сам артист не так уж и часто делится своими киноманскими вкусами, но на этот раз он промолчать не смог. Артист посмотрел нашумевший фильм Шона Бейкера и пришёл в восторг, а все потому, что включил версию в оригинале и с субтитрами.

«Русский дубляж убил весь фильм, где весь прикол в том, что есть конфликт языков, культур и менталитета», — заявил Пресняков в своем Telegram.

Особенно его поразило, что 90% реплик и так на русском, но зачем-то всё перевели заново — с искажением смысла и эмоций.

«Какой идиот это придумал?», — возмущается Пресняков.

Джаз, драйв и Юра Борисов

«Давно так не ржал»: внук Пугачевой уверен, что россияне не поняли «Анору» с Борисовым — призвал пересмотреть «правильно»

Зато в оригинале всё оказалось на своих местах — язык, интонации, подача. И отдельное удовольствие артист получил от сцен с Юрой Борисовым и его армянскими коллегами:

«Хочу еще раз пересмотреть, особенно когда появляется Борисов в компании армян. Актёрский спектакль, давно так не ржал».

Споры в комментариях — жарче, чем в фильме

Подписчики отреагировали бурно: началась перепалка, в которой Пресняков встал на защиту оригинальной версии, а оппоненты обвиняли фильм в «пустоте». Но как только доходит до аргументов, всё упирается в одно — большинство россиян смотрело именно дублированный вариант, который, по словам Никиты, «убил весь смысл» драмы.

Ранее мы писали: От гопника Игоря до принца датского: «Анора» получила «Оскар», а Борисов — роль всей жизни в МХТ

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press, кадры из фильма «Анора» (2024)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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