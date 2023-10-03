Давно порвала связи с Россией: дочь Друбич и Соловьева известна на весь мир

Анна Друбич, как и многие звездные отпрыски, училась за рубежом. Вкусив вкус заграничной жизни, она поняла, что возвращаться на родину не хочет. После этого переехала из Германии, где проходила обучение в Мюнхенской высшей школе музыки и театра, в США и окончательно порвала связи с Россией.

За океаном дочь Татьяны Друбич и Сергея Соловьева смогла реализовать весь свой потенциал. Ее карьера сложилась весьма удачно. Анна — человек творческий. Несмотря на гены матери-актрисы, она предпочла остаться за кадром.

Друбич известна как композитор. Она написала музыку ко многим известным проектам. Среди них, например, мультфильм «Маша и Медведь», который так любят маленькие зрители по всему миру.

В личной жизни звездной наследницы все тоже благополучно. Она состоит в браке с музыкантом. Евгений Тонха и Анна воспитывают двух прелестных дочек.