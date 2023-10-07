Давно порвала связь с отцом: «американская» дочь Агутина и Варум пошла вся в мать

Анжелика Варум и Леонид Агутин вместе уже много лет. Их роман начался еще в 90-х. Музыканты не только работали вместе, но и создали семью. А в 1999 году у них родилась единственная дочь Елизавета.

С юных лет девочку воспитывали бабушка и дедушка. Занятые работой артисты отправили дочь в США, где она смогла получить достаточно внимания и заботы от родителей Варум.

Однако избалованной Лиза не стала: мать и отец всегда учили ее, что в жизни всего нужно добиваться самостоятельно. Поэтому наследница знаменитостей подрабатывала курьером, официантом и даже уборщицей. Он родителей девушка получила хороший голос и слух, она поет в своей рок-группе и хочет добиться славы без помощи родителей.

Возможно, именно поэтому Елизавета носит фамилию матери — Варум. От имени отца пришлось отказаться, в том числе и для удобства поездок с бабушкой и дедом. Красавица взяла лучшее от родителей, но томный взгляд у нее точно от Анжелики.