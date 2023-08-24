Давно пора на покой: зрители поставили крест на Александре Захаровой

Марк Захаров наверняка в гробу перевернулся из-за того, какие слова говорят о его единственной дочери. Александра Захарова когда-то была востребованной актрисой, но теперь чаще попадает не на съемочную площадку, а в громкие скандалы.

Впрочем, зрители из-за этого не расстраиваются. Многие поставили жирный крест на наследнице знаменитого режиссера, отмечая, что ей давно пора на покой.

На сегодняшний день последняя работа в фильмографии знаменитости датируется 2014 годом. Тогда артистка засветилась в «Ералаше»: яркой такую роль назвать язык не повернется.

Россияне уверены, что своей славой Захарова обязана знаменитому отцу. Но долго чужим именем сыт не будешь — вот почему, как считают в Сети, популярность Александры Марковны угасла.