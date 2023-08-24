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Давно пора на покой: зрители поставили крест на Александре Захаровой

24 августа 2023 09:15
Давно пора на покой: зрители поставили крест на Александре Захаровой

Народной любви не заслужила.

Марк Захаров наверняка в гробу перевернулся из-за того, какие слова говорят о его единственной дочери. Александра Захарова когда-то была востребованной актрисой, но теперь чаще попадает не на съемочную площадку, а в громкие скандалы.

Впрочем, зрители из-за этого не расстраиваются. Многие поставили жирный крест на наследнице знаменитого режиссера, отмечая, что ей давно пора на покой.

На сегодняшний день последняя работа в фильмографии знаменитости датируется 2014 годом. Тогда артистка засветилась в «Ералаше»: яркой такую роль назвать язык не повернется.

Россияне уверены, что своей славой Захарова обязана знаменитому отцу. Но долго чужим именем сыт не будешь — вот почему, как считают в Сети, популярность Александры Марковны угасла.

«Никогда не нравилась. Если бы не ее папа, она бы никогда не выбилась в ведущие актрисы», «Никакого таланта не видно. На все роли ее продвигал папа, начиная с „Формулы любви“. Сейчас Захарову мало кто помнит», — пишут интернет-пользователи.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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