Давно пора на подиум: живущая в России сестра Шейк оказалась намного красивее модели (фото)

Ирина Шейк родилась в шахтерском городке Еманжелинске в Челябинской области. Детство модели было полно лишений, о тех годах знаменитость старается не рассказывать в беседах со СМИ и поклонниками и лишь изредка делится архивными снимками. Но не так давно знаменитость шокировала фанатов, показав, как выглядит ее родная сестра.

Татьяна, как оказалось, осталась жить в России. Она вышла замуж и переехала в Краснодар. Девушка занимается хозяйством и воспитывает двоих детей, предпочитая неактивный образ жизни.

Пользователи Сети были шокированы внешностью сестры знаменитости. В комментариях они осыпали Татьяну комплиментами. По их мнению, она непременно добилась бы успеха в модельном бизнесе и непременно должна попробовать себя на подиуме.