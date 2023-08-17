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Давно пора на подиум: живущая в России сестра Шейк оказалась намного красивее модели (фото)

17 августа 2023 13:45
Давно пора на подиум: живущая в России сестра Шейк оказалась намного красивее модели (фото)

Родственница знаменитости шокировала ее фанатов.

Ирина Шейк родилась в шахтерском городке Еманжелинске в Челябинской области. Детство модели было полно лишений, о тех годах знаменитость старается не рассказывать в беседах со СМИ и поклонниками и лишь изредка делится архивными снимками. Но не так давно знаменитость шокировала фанатов, показав, как выглядит ее родная сестра.

Татьяна, как оказалось, осталась жить в России. Она вышла замуж и переехала в Краснодар. Девушка занимается хозяйством и воспитывает двоих детей, предпочитая неактивный образ жизни.

Пользователи Сети были шокированы внешностью сестры знаменитости. В комментариях они осыпали Татьяну комплиментами. По их мнению, она непременно добилась бы успеха в модельном бизнесе и непременно должна попробовать себя на подиуме.

Давно пора на подиум: живущая в России сестра Шейк оказалась намного красивее модели (фото)

«Настоящая красавица», «Ваша сестра точно бы стала успешной моделью», — считают подписчики Шейк.

Фото: Legion-Media, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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