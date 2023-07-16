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«Давно пора на пенсию»: Якубовича больше не желают видеть в «Поле чудес»

16 июля 2023 17:15
«Давно пора на пенсию»: Якубовича больше не желают видеть в «Поле чудес»

Возмущение поклонников вполне объяснимо.

Каждый год на российском телевидении появляются новые интеллектуальные и развлекательные передачи. Впрочем, некоторые из полюбившихся зрителям программ закрывают или реконструируют. Ради высоких рейтингов продюсеры готовы искать новых ведущих и менять форматы. Однако с капитал-шоу «Поле чудес» все обстоит иначе.

Поклонники телеигры уже давно сетуют на Леонида Аркадьевича за то, что когда-то интересная передача превратилась в глупое представление. Практически в каждом выпуске бессменный ведущий совершает поступки, которые вызывают у зрителей лишь ужас и недоумение. Он повышает голос, шутит невпопад и с гостями ведет себя фамильярно. Поэтому многие уже требуют найти замену пожилому шоумену.

«На крики и кривляния Леонида Якубовича неприятно смотреть. Ему давно пора на пенсию», «Ужас, смотреть не хочется», «Ведущего в отставку!» — возмущаются поклонники программы.

Фото: Legion-Media, кадр из программы «Поле чудес»
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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