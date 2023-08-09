Давно об этом думал: Макарский сделал заявление об уходе в монастырь

Антон Макарский давно считается одним из самых успешных отечественных артистов. За годы карьеры он покорил зрителей своим актерским и музыкальным талантом, а армия его поклонников только увеличивается. Однако, как оказалось, артист готов отказаться от всего.

По словам Макарского, не так давно вместе с женой ему удалось отправиться в несколько монастырей. И путешествие произвело на них настолько сильное впечатление, что теперь они думают отказаться от привычной жизни и полностью посвятить себя религии.

«Эта мысль приходит часто. Мысли и желания такие посещают», — признался актер в интервью на «Русском радио».

Однако в ближайшее время Макарский и его жена Виктория вряд ли оставят свой образ жизни. Дело в том, что они воспитывают двоих детей, Ивана и Марию, поэтому не могут бросить все и поселиться в монастыре.